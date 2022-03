Ministerin Lemke legt Sofortprogramm zur Anpassung an Klimawandel vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt an diesem Donnerstag Sofortmaßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels vor. Wie ihr Ministerium vorab der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, will Lemke die geplanten Schritte am Morgen (9.00 Uhr) auf einer hybriden Fachkonferenz zum Thema Klimaanpassung präsentieren.

Die Grünen-Politikerin hatte Anfang der Woche während der Debatte zum Umwelthaushalt im Bundestag angekündigt, dass sie die Kommunen in Deutschland künftig stärker dabei unterstützen wolle, sich an Extremwetterphänomene wie etwa Starkregen oder Hitze anzupassen.

Auch in ihrem Koalitionsvertrag hatten die Regierungsparteien von SPD, Grünen und FDP verankert, die Klimaanpassung und Vorsorge vor Katastrophen wie der Flut im vergangenen Sommer auf eine solidere Basis zu stellen. Das Sofortprogramm mit "ersten dringlichen Maßnahmen" ist darin explizit vorgesehen./faa/DP/ngu