20.05.2026 16:36:38

Ministerin sieht erste ermutigende Zeichen für Wohnungsbau

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbauministerin Verena Hubertz sieht im Kampf gegen die Wohnungsnot in Deutschland erste ermutigende Zeichen. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Baugenehmigungen und der Auftragseingänge gestiegen, sagte die SPD-Politikerin in der Regierungsbefragung des Bundestags. "Und auch das erste Quartal '26 zeichnet diesen Trend leicht fort - ein Plus von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."

2025 sei ein Stück weit etwas in Bewegung gekommen: "Nach Jahren der Talfahrt endlich wieder ein paar vorsichtige Signale, dass etwas aufbricht", sagte Hubertz. Auf den Hinweis einer Grünen-Abgeordneten, dass Baugenehmigungen noch keine neuen Wohnungen seien, antwortete sie: "Das ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Aber ohne Baugenehmigung keine Baustelle."/sk/DP/jha

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