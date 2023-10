Ministerium - Deutsche Wirtschaft auch im Sommer-Quartal geschrumpft

Berlin (Reuters) - Die Konjunktur in Deutschland hat nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums auch im abgelaufenen Sommer-Quartal spürbar Schwung verloren.

"Für das dritte Quartal ist erneut mit einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen", teilte das Haus von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) am Freitag in seinem Monatsbericht mit. Die Wirtschaft löse sich nur langsam aus den Belastungen infolge des Energiepreisschocks, der Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und der weltwirtschaftlichen Abschwächung. Sollte das BIP auch zwischen Juli und September gesunken sein, hätte die Wirtschaft vier Quartale in Folge kein Wachstum geschafft.

Habeck hatte am Mittwoch die gesenkte Konjunkturprognose der Regierung vorgestellt. Diese rechnet nun mit einer um 0,4 Prozent schrumpfenden Wirtschaftskraft im laufenden Jahr. Im Frühjahr war noch ein Plus von 0,4 Prozent veranschlagt worden. 2024 und 2025 soll es dann wieder Wachstumsraten von 1,3 und 1,5 Prozent geben.

