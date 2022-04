Ministerium: Antragstellung für Stufe 2 der Neubauförderung gestartet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Seit dem Morgen können nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums Anträge bei der Förderbank KfW für die Bundesförderung für effiziente Gebäude in dem Programm "Effizienzhaus/Effizienzgebäude 40-Nachhaltigkeit (EH/EG 40 NH)" gestellt werden. Die Stufe 2 der neu ausgerichteten Neubauförderung sei am Morgen gestartet, nachdem am Vortag das Budget von 1 Milliarde Euro für die Stufe 1 der Neubauförderung von effizienten Gebäuden (EH/EG 40) wenige Stunden nach Start des Programms ausgeschöpft worden sei. Insgesamt gibt es drei Stufen der Neuausrichtung der energetischen Neubauförderung.

In Stufe 2 werde die Neubauförderung für Wohngebäude und Nichtwohngebäude im Programm EH/EG 40 NH mit anspruchsvolleren Anforderungen fortgeführt. Das Programm ermögliche eine Neubauförderung nur noch in Kombination mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude. Damit werde ein klares Signal für mehr Klimaschutz und die Neuausrichtung hin zu nachhaltigem Bauen gesetzt. Als dritter und finaler Schritt der Neuausrichtung der Neubauförderung sei ab Januar 2023 ein neues umfassendes Programm mit dem Titel "Klimafreundliches Bauen" vorgesehen, das insbesondere die Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus der Gebäude noch stärker in den Fokus stellen werde.

Das Ministerium betonte, das bis Jahresende laufende Programm EH /EG 40 NH stehe als Kreditvariante zur Verfügung. Für Kommunen gebe es auch eine Zuschussvariante. Das im Bundesbauministerium entwickelte Qualitätssiegel nutzt den Angaben zufolge bestehende, im Markt etablierte Bewertungssysteme. Es definiere Kriterien zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen und des Primärenergiebedarfs im Lebenszyklus, aber auch Schadstoffvermeidung in Baumaterialien, zur Barrierefreiheit sowie zur Inanspruchnahme von Ressourcen und zur nachhaltigen Materialgewinnung.

Die Förderung erfolgt laut Wirtschaftsministerium als zinsgünstiger Kredit mit einem Tilgungszuschuss in Höhe von 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten beträgt 150.000 Euro pro Wohneinheit bei Wohngebäuden und 30 Millionen Euro bei Nichtwohngebäuden. Gefördert werden sollen nur noch Wärmeerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte die Bewilligung von Anträgen zur energetischen Neubauförderung Ende Januar mit einem vorläufigen Programmstopp belegt, weil es für die Billigung weiterer Anträge keine ausreichende Deckung mehr gegeben hatte, und in der Folge eine Neuausrichtung der Förderung angekündigt. Die Wiederaufnahme des Programms war auf 1 Milliarde Euro gedeckelt worden. Verbände der Baubranche hatten nach dem erneuten Förderstopp auf eine Verlässlichkeit der energetischen Neubauförderung gepocht. Die Kritik hielt auch einen Tag danach an. "Unter diesem Förder-Ping-Pong wird der Wohnungsbau schnell zum Erliegen kommen", warnte etwa der Präsident des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft ZIA, Andreas Mattner.

