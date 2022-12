Ministerium: Bund und Länder richten Förderpolitik GRW neu aus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will mit den Bundesländern am Dienstag eine Neuausrichtung ihrer Förderpolitik für die Regionen beschließen, die den wachsenden Fachkräftemangel und die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft stärker berücksichtigen sollen. Die Bundesregierung will dazu mit den Ländern Änderungen an dem Förderinstrument "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) vereinbaren, das seit über 50 Jahren ein wichtigstes regionalpolitisches Förderinstrument ist. Zuvor stand bei der Förderpolitik die Bekämpfung von Massenarbeitslosigkeit im Vordergrund. Da dies den aktuellen Herausforderungen nicht mehr gerecht wird, sollen nun Unternehmen mit klimafreundlichen Investitionen und forschungsstarke Firmen einen erleichterten Zugang zu Fördermitteln erhalten.

Man hat sich nach Angaben des Bundeswirtschaftsministerium, das das Thema federführend betreut, nun auf folgende drei Zielsetzungen der GRW verständigt, die ab 2023 gelten sollen: erstens Standortnachteile ausgleichen; zweitens Beschäftigung schaffen und sichern, Wachstum und Wohlstand erhöhen; und drittens Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen. Die Bundesländer sollen nun ihre jeweiligen GRW-Förderrichtlinien im kommenden Jahr anpassen.

"Neben der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen rücken auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit stärker in den Vordergrund", erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), zu dem Vorhaben. "Wir fördern künftig nicht nur Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen überregional absetzen, sondern auch regional tätige Unternehmen, die in Wertschöpfungsketten vor Ort eingebunden sind. Forschungsintensive Betriebe werden stärker in den Blick genommen, weil innovative Unternehmen auf längere Sicht mehr regionale Wertschöpfung versprechen."

Außerdem werde die Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur ausgeweitet, und der Bereich der regionalen Daseinsvorsorge komme als neuer Fördertatbestand hinzu. "So stärken wir die Attraktivität der Regionen und tragen auch zur Fachkräftesicherung bei", erklärte Kellner.

Weniger Fokus auf Exportorientierung

Künftig sollen dann auch Betriebe eine GRW-Förderung erhalten können, die vornehmlich regional aktiv sind. Damit richtet sich die Förderung weniger nach der starren Exportorientierung eines Unternehmens, sondern auf die Art der Tätigkeit und ihre regionalwirtschaftlichen Effekte.

Außerdem soll künftig die Weiternutzung bzw. Umgestaltung bereits genutzter Industrie- und Gewerbegelände stärker gefördert werden als die Erschließung neuer Flächen. Zudem sollen künftig Maßnahmen der regionalen Daseinsvorsorge mit klarem Wirtschaftsbezug unterstützt werden können, sofern sie zur Steigerung der Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaftsstruktur beitragen, wie das Wirtschaftsministerium erklärte.

Die Fördergelder werden hälftig von Bund und Ländern gewährt. Seit Anfang der 1970er Jahre haben Bund und Länder laut Wirtschaftsministerium im Rahmen der GRW gemeinsam Mittel in Höhe von 79 Milliarden Euro eingesetzt und damit über 150.000 Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft und zum Ausbau der kommunalen wirtschaftsnahen Infrastruktur im Umfang von etwa 380 Milliarden Euro angestoßen. Bei den geförderten Unternehmen seien zudem insgesamt 4,8 Millionen Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert worden, so das Ministerium.

