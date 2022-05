Ministerium: Energiesparen dient der Energieunabhängigkeit

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen Arbeitsplan Energieeffizienz vorgelegt, der einen Überblick über die wichtigsten geplanten Maßnahmen zum Energiesparen und zur Steigerung der Effizienz gibt. Mehr Energieeinsparungen seien mit Blick auf den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine dringlicher denn je, so das Ministerium. Ziel sei es, den Endenergieverbrauch bis 2030 um 24 Prozent zu senken. Allerdings gelte es hier ein dickes Brett zu bohren. Denn Deutschland habe in zehn Jahren gerade mal 2 Prozent eingespart, wie das Ministerium erklärte.

"Wir setzen derzeit alle Hebel in Bewegung, um unabhängiger von russischer Energie zu werden. So wichtig es dabei ist, kurzfristig alternative Lieferquellen für Gas aufzutun und die Infrastruktur dafür zu bauen: Der günstigste und effizienteste Beitrag zu mehr Unabhängigkeit ist weniger Energieverbrauch", erklärte Habeck. "Wir brauchen also mehr Tempo und Konsequenz. Es ist eine gemeinsame nationale Aufgabe, bei der Politik, Industrie, Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbraucher alle mithelfen können, damit es gelingt."

Der Arbeitsplan Energieeffizienz enthält einen Maßnahmenkatalog, mit finanziellen Anreizen, gezielter Förderung, aber auch Anpassungen des regulatorischen Rahmens. Die einzelnen Maßnahmen und Instrumente sind mit Zeitplänen unterlegt. Ein Schwerpunkt der Fördermaßnahmen wird in der Sanierung bestehender Häuser und Wohnungen liegen. Denn gerade alte Fenster, alte Außentüren oder alte Heizungsanlagen seien Energiefresser. Außerdem sollen ab 2024 jede neu eingebaute oder ausgetauschte Öl- oder Gasheizung zu mindestens 65 Prozent von erneuerbare Energien betrieben werden. Zudem sollen Solardächer zum Standard werden, um die Stromerzeugung aus Sonne schnell zu erhöhen.

Beim Neubau wird ab nächstem Jahr der gesetzliche Mindesteffizienzstandard auf die Effizienzklasse EH 55 angehoben. Ab 2025 wird der Standard noch mal auf EH 40 erhöht. Im Juni will die Bundesregierung zudem eine Energiesparkampagne starten, die Unternehmen, Gewerbetreibende und Verbraucher mit praxisnahen Tipps zum Energiesparen ermutigen will. Genauso soll der Wechsel etwa auf erneuerbare Wärme oder die Solaranlage auf dem Dach unterstützt werden.

May 17, 2022 07:44 ET (11:44 GMT)