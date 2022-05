Ministerium: Erwarten keine Konjunkturdelle wegen chinesischem Lockdown

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet trotz des coronabedingten Lockdowns in China keine Konjunkturdelle in Deutschland. Ein Ministeriumssprecher sagte, dass es bereits seit 2020 wegen der Corona-Pandemie in Europa und der Welt Schwierigkeiten mit abgerissenen Lieferketten geben habe.

"Das Problem wird weiterhin beobachtet. Auch richten wir natürlich ein besonderes Augenmerk auf China wegen der großen wirtschaftlichen Bedeutung Chinas in der Weltwirtschaft", sagte Ministeriumssprecher Robert Säverin. "Dass ein Konjunktureinbruch zu befürchten ist, davon geht die Bundesregierung nicht aus."

Natürlich werde die Weltkonjunktur auch von dem chinesischen Lockdown beeinflusst, aber es sei schwer einzuschätzen, in welchem Ausmaß dies der Fall sei. Man versuche damit umzugehen, dass die Lieferketten möglicherweise noch länger Zeit belastet sein würden.

Wegen des Lockdowns in China haben sich zuletzt in der Hafenstadt Schanghai und weltweit Containerschiffe gestaut. Wirtschaftsexperten rechnen damit, dass dies zu weiteren Lieferengpässen auch in Deutschland führen wird.

