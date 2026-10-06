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06.10.2026 05:49:38
Ministerium legt neuen 'Infraplan' für die Schiene vor
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesverkehrsministerium legt am Dienstag (12.00 Uhr) einen sogenannten Infraplan für die Schiene vor. Der Plan soll für mehr Transparenz sorgen, wie die Infrastruktur Schritt für Schritt leistungsfähiger und verlässlicher werden soll. Vorgesehen ist eine bessere Steuerung der bundeseigenen Deutschen Bahn durch das Verkehrsministerium.
Das Schienennetz in Deutschland ist teils marode, die Folgen sind viele unpünktliche Züge. Der "Infraplan" ist im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehen. Er ist ein Baustein in der Strategie für eine bessere Bahn. Geplant sind darüber hinaus perspektivisch weitere Maßnahmen wie ein Eisenbahninfrastrukturfonds./hoe/DP/nas
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