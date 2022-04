Ministerium: Versorgungssicherheit mit Gas in Deutschland gewährleistet

BERLIN (Dow Jones)--Deutschlands Versorgungssicherheit mit Gas ist trotz der Einstellung von russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien gewährleistet. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, dass die Gasflüsse zum jetzigen Zeitpunkt alles in allem auf einem "stabilen" Niveau seien. Auch die Speicher füllen sich seit dem 18. März wieder langsam. Die Speicherstände lagen laut Bundesnetzagentur zuletzt bei 33,53 Prozent. Die Lage werde aber sehr genau beobachtet, so das Ministerium. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte, die Bundesregierung sehe "mit Sorge", dass Gaslieferungen eingestellt werden.

"Die Versorgungslage bei uns ist stabil und wir tun alles, damit dies weiter so bleibt. Europa wird solidarisch zusammenstehen und die Gasversorgung weiter diversifizieren. Ziel in der Europäischen Union ist es, sich so schnell wie möglich unabhängig von russischen Energieimporten zu machen", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Zuvor hatte Russland angekündigt, die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien wegen des Streits über die Bezahlungsform ab dem heutigen Mittwoch einzustellen. Der Gasriese Gazprom begründete nach Angaben von Polen und Bulgarien den Schritt mit der Weigerung der beiden Staaten, die Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen. Russlands Präsident Wladimir Putin Russland hatte angeboten, dass die Zahlungen für die Gaslieferungen in Euro und Dollar an die Gazprom-Bank erfolgen könnten, die diese Gelder dann in Rubel umwandelt.

"Die privatrechtlichen Verträge gelten. Die Zahlungen erfolgen weiter in Euro und Dollar", sagte Habeck zu den Zahlungen für Lieferungen nach Deutschland. Offen sei, wie Russland sein Dekret über Gaszahlungen im Einzelnen interpretiert und anwendet.

Laut dem jüngsten Lagebericht der Bundesnetzagentur ist die Gasversorgung in Deutschland stabil und es gibt bislang keine Beeinträchtigung der Gaslieferungen wegen der Einstellung von russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland liegen bei rund einem Drittel und seien vergleichbar mit denen im Jahr 2017 und deutlich höher als im Frühjahr 2015, 2018 und 2021.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 07:52 ET (11:52 GMT)