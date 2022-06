Ministerium will in wenigen Wochen Details zum Kartellrecht vorstellen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will angesichts der Debatte um den Tankrabatt in den kommenden Wochen Vorschläge zur Änderung des Kartellrecht vorlegen und damit die eigentlich für das kommende Jahr geplante Gesetzesnovelle vorziehen. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, dass man ein härteres Durchgreifen und härtere Befugnisse des Kartellamts ermöglichen wolle. Denn das aktuelle Gesetz sei wenig handhabbar, obwohl die Benzinpreise an den Tankstellen trotz des jüngsten Tankrabatts hoch blieben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht unterdessen laut dem stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner eine teilweise Wirkung des Tankrabatts. Man werde sich die Vorschläge des Wirtschaftsministeriums daher genau ansehen.

Ministeriumssprecherin Beate Baron erklärte, dass das aktuelle Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung bereits die kartellrechtliche Gewinnabschöpfung vorsehe, dafür aber sehr hohe Hürden gesetzt seien. "Dieses Instrument ist noch nie zur Anwendung gekommen. Genau deswegen kommen wir zu der Schlussfolgerung: Wir müssen lernen für die Zukunft und ein Instrument so gestalten, dass es auch nutzbar ist. Denn wenn es noch nie zur Anwendung gekommen ist, dann scheint es ja nicht besonders handhabbar zu sein", sagte Baron.

Drei Maßnahmen geplant

Bei der geplanten Novelle des Kartellrechts soll es im Kern um drei Maßnahmen gehen. Erstens soll eine missbrauchsunabhängige Entflechtung von Unternehmen ermöglicht werden unter klar definierten Bedingungen, so Baron. Zweitens sollen die Hürden für die die kartellrechtliche Gewinnabschöpfung gesenkt werden. Drittens soll das Instrument der Sektoruntersuchung, das gerade beim Tankrabatt zum Einsatz kommt, schlagfähiger durchsetzbar sein.

Nach aktueller Gesetzeslage muss für einen Kartellrechtsverstoß bei den Unternehmen eine Kartellabsprache nachweisbar sein, um Bußgelder verhängen zu können. "Die Entwicklungen zeigen eben, dass diese Hürden sehr hoch sind" für ein Agieren gerade auf Märkten, die von wenigen Anbietern gekennzeichnet sind, so Baron. Zwar sei auf diesen Märkten vielleicht keine Marktbeherrschung nachweisbar, aber es gebe dort paralleles Verhalten, das zum Nachteil des Verbrauchers Preiserhöhungen oder geringere Qualität von Produkten zur Folge hat.

Dabei soll die Gesetzesnovelle laut Baron nicht nur auf den Markt der Tankstellenpreise oder der Rohölraffinerien und deren Betreiber beschränkt sein, sondern generell auf jene Märkte, auf denen es aus verschiedenen Gründen weniger Anbieter gibt. Für eine rückwirkende Anwendung des Gesetzes gibt es laut Baron allerdings enge verfassungsrechtliche Grenzen, so Baron. Die aktuelle Absenkung der Mineralölsteuern gilt von Anfang Juni bis Ende August.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2022 07:50 ET (11:50 GMT)