Ministerium zu Einreisen aus China: Beobachten die Lage aufmerksam

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Infektionswelle in China prüft das Bundesgesundheitsministerium das weitere Vorgehen. "Wir beobachten die Lage aufmerksam und stimmen uns mit unseren internationalen Partnern ab", teilte eine Sprecherin am Samstag in Berlin mit. Sie verwies auf Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Dieser hatte am Vortag ein engmaschiges "Varianten-Monitoring" an den europäischen Flughäfen angekündigt, eine Verschärfung der Einreiseregeln für Deutschland sei aber "noch nicht notwendig".

Unterdessen verschärfen immer mehr Länder ihre Kontrollen für Einreisende aus der Volksrepublik. Am Freitagabend hatten auch Frankreich und England eine Testpflicht angekündigt, nachdem zuvor bereits Italien, Spanien, die USA, Indien und Südkorea Beschränkungen für Reisende aus China eingeführt oder in Aussicht gestellt hatten./cn/DP/he