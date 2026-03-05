05.03.2026 05:49:39

Ministerpräsidenten sprechen über Sicherheit in Zügen

BERLIN (dpa-AFX) - Die prekäre Finanzlage der Kommunen infolge der Umsetzung von Bundesgesetzen ist eines der Hauptthemen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Berlin. Die Länder-Regierungschefs treffen zu dem Thema vorher mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände zusammen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an dem Ländertreffen nicht teil.

Mit einem Beschluss zur sogenannten Veranlassungskonnexität nach dem Grundsatz, wer bestellt, bezahlt, ist aber nicht zu rechnen. Der MPK-Vorsitzende, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), hofft auf einen Bund-Länder-Kompromiss bei dem Thema in der ersten Jahreshälfte.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz steht das Thema Sicherheit im Schienenverkehr auch auf der Tagesordnung. Schweitzer und der Co-Vorsitzende, Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) aus Sachsen, sprechen dazu vor der MPK mit Vertretern der Eisenbahngewerkschaft EVG und Zugbegleitern.

Die Finanzierung der Wasserstraßen in Deutschland ist ein weiteres Thema. Nach Ansicht von Schweitzer muss auch diesem Verkehrsträger Geld aus dem Sondervermögen des Bundes zugutekommen./irs/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
20:21 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen