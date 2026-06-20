Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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20.06.2026 06:00:47

Ministers to make YouTube and Meta boost prominence of UK news

Move expected in British government green paper would set stage for fresh battle with Big Tech over online misinformationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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