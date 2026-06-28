Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.06.2026 15:04:02

Ministers urged to curb energy costs as Great British homes face 13% bill surge

Quarterly Ofgem price cap rises to equivalent of £1,862 a year from 1 July amid growing consumer energy debtMinisters are facing growing pressure to lower energy costs as households in Great Britain face the steepest rise in summer bills in four years this week.The quarterly cap on gas and electricity charges will rise by 13% from Wednesday to the equivalent of £1,862 a year for an average household, just days after figures revealed that consumer energy debt had reached record highs. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BILL Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten