Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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28.06.2026 15:04:02
Ministers urged to curb energy costs as Great British homes face 13% bill surge
Quarterly Ofgem price cap rises to equivalent of £1,862 a year from 1 July amid growing consumer energy debtMinisters are facing growing pressure to lower energy costs as households in Great Britain face the steepest rise in summer bills in four years this week.The quarterly cap on gas and electricity charges will rise by 13% from Wednesday to the equivalent of £1,862 a year for an average household, just days after figures revealed that consumer energy debt had reached record highs. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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