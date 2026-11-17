People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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17.11.2026 16:35:09
Ministers vow to create new welfare system for young people as they back Milburn report
Government promises spending cuts to pay for the proposals, described by prime minister as ‘watershed moment’
Ministers have promised to create an entirely new welfare system for young people as they gave their backing to Alan Milburn’s 278-page report, promising spending cuts next year to help pay for his proposals and giving him a government role to push them through.
Andy Burnham, the prime minister, told his cabinet colleagues on Tuesday morning the report was a “watershed moment” and offered a “comprehensive vision” as he invited its author to address the meeting.Continue reading...
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