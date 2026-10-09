Ministop informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ministop präsentierte in der am 08.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 58,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 22,53 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at