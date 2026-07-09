09.07.2026 06:31:29

Ministop öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ministop hat am 08.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 79,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ministop -5,210 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 24,91 Milliarden JPY gegenüber 23,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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