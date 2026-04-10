Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

Ministop präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ministop hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 121,03 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -169,610 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Ministop mit einem Umsatz von insgesamt 21,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 194,100 JPY. Im Vorjahr hatten -233,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 91,79 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 87,48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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