09.01.2026 06:31:28
Ministop stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ministop hat am 08.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -90,39 JPY. Ein Jahr zuvor waren -40,320 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,31 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
