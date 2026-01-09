Ministop stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ministop hat am 08.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -90,39 JPY. Ein Jahr zuvor waren -40,320 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,31 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at