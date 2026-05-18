MiNK Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MiNK Therapeutics hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

MiNK Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,57 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at