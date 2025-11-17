MiNK Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MiNK Therapeutics hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,65 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at