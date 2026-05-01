Mink Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mink Ventures präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Mink Ventures hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at