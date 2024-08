MINKABU THE INFONOID,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MINKABU THE INFONOID,Inc Registered stellte am 14.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,84 JPY. Im Vorjahresquartal waren -10,990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,15 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,24 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at