MINKABU THE INFONOID,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MINKABU THE INFONOID,Inc Registered hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -303,980 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,16 Milliarden JPY – eine Minderung von 38,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,54 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 48,73 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -368,790 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10,55 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 8,78 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at