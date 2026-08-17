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17.08.2026 06:31:29
MINKABU THE INFONOID,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
MINKABU THE INFONOID,Inc Registered hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat MINKABU THE INFONOID,Inc Registered im vergangenen Quartal 1,94 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MINKABU THE INFONOID,Inc Registered 2,16 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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