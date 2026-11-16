MINKABU THE INFONOID,Inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MINKABU THE INFONOID,Inc Registered hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,81 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 8,35 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at