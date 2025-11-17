|
MINKABU THE INFONOID,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MINKABU THE INFONOID,Inc Registered ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MINKABU THE INFONOID,Inc Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 8,35 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MINKABU THE INFONOID,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -3,710 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat MINKABU THE INFONOID,Inc Registered im vergangenen Quartal 2,14 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MINKABU THE INFONOID,Inc Registered 2,57 Milliarden JPY umsetzen können.
