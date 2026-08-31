Minmetals Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Minmetals Development präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Minmetals Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Minmetals Development in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,35 Milliarden CNY im Vergleich zu 14,62 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at