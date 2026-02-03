Homeland Security Aktie
WKN DE: A0YHSY / ISIN: US43741T1007
|
03.02.2026 12:35:20
Minneapolis: Homeland Security officers to wear body cameras
DHS Secretary Kristi Noem's decision comes after the killing of two US citizens by federal agents in the city. At least four officers on the scene when Alex Pretti was shot were wearing body cameras.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Homeland Security Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Homeland Security Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Homeland Security Corp
|0,01
|3,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.