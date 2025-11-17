Mino Ceramic stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mino Ceramic präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mino Ceramic 32,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Mino Ceramic 3,98 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at