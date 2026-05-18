Mino Ceramic stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mino Ceramic hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 38,16 JPY. Im letzten Jahr hatte Mino Ceramic einen Gewinn von 47,26 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 4,94 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 121,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 118,73 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mino Ceramic 16,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at