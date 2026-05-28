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28.05.2026 06:31:29
Minolta Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Minolta Finance hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite standen 53,8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen INR umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,140 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 119,69 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10,18 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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