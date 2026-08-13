Minolta Finance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Minolta Finance hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 137,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49,1 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at