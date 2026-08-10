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10.08.2026 06:31:29
Minor International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Minor International hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,52 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minor International 0,470 THB je Aktie eingenommen.
Minor International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,33 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,08 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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