Minor International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Minor International hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,35 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 35,57 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at