Minor International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Minor International präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 THB erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Minor International mit einem Umsatz von insgesamt 43,10 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,36 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 6,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at