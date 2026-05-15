Minor International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Minor International stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Minor International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,18 Milliarden USD im Vergleich zu 1,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at