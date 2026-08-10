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10.08.2026 06:31:29
Minor International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Minor International äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 THB, nach 0,470 THB im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,97 Prozent auf 43,33 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,08 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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