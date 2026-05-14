Minor International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Minor International gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,00 Prozent auf 37,35 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,57 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at