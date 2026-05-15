Minor International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Minor International stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Minor International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,35 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 35,57 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at