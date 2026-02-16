|
16.02.2026 06:31:31
Minor International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Minor International ließ sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Minor International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,44 THB gegenüber 0,560 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Minor International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,61 Milliarden THB im Vergleich zu 40,49 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,29 THB gegenüber 1,06 THB je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat Minor International im vergangenen Geschäftsjahr 160,62 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Minor International 161,35 Milliarden THB umsetzen können.
