Minor International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Minor International ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Minor International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 THB. Im Vorjahresviertel hatte Minor International 0,380 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43,10 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 40,36 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at