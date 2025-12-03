Minsud Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Minsud Resources hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at