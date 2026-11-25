Mint Aktie
WKN DE: A1W34F / ISIN: CA60447G1090
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25.11.2026 08:10:00
MINT-Fachkräftelücke: Die Facharbeiter fehlen
Der Fachkräftemangel in MINT-Berufen steigt laut einer aktuellen Erhebung wieder an. Vor allem fehlt es an Leuten mit Berufsausbildung.
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