Minto Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units 144A Reg S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Minto Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units 144A Reg S hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 CAD gegenüber -0,370 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 39,1 Millionen CAD gegenüber 38,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at