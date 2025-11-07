Minto Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units 144A Reg S präsentierte Quartalsergebnisse

Minto Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units 144A Reg S hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,48 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,640 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,6 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 39,8 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at