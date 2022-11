Minto Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units 144A Reg S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Minto Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units 144A Reg S präsentierte in der am 09.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Minto Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units 144A Reg S 37,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at