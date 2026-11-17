Minupar Participacoes SA hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Minupar Participacoes SA 0,140 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 113,9 Millionen BRL – ein Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minupar Participacoes SA 104,9 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at