Minupar Participacoes SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Minupar Participacoes SA äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,23 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Minupar Participacoes SA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 117,1 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 105,5 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at