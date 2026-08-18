Minupar Participacoes SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Minupar Participacoes SA hat am 15.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,35 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,94 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120,3 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116,6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at